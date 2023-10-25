انت الان تتابع خبر "إسرائيل": إيران وجهت حلفاءها في العراق ولبنان واليمن بهذا الأمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لكبير المتحدثين العسكريين في الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء.

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاغاري إن "إيران تزود حركة حماس الفلسطينية المسلحة بمعلومات استخبارية وتنشر حملة رسائل عبر الإنترنت لتعزيز المشاعر المناهضة لإسرائيل".



وأضاف: "إيران ساعدت حماس بشكل مباشر قبل هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل"، مبينا أن "إيران ساعدت حماس بشكل مباشر قبل الحرب، بالتدريب وتزويد الأسلحة والمال والمعرفة التكنولوجية".

ومضى هاغاري بالقول: "حتى الآن، المساعدات الإيرانية لحماس ضد إسرائيل مستمرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

