انت الان تتابع خبر تنويه من الدفاع بشأن المقبولين للتطوع على ملاكها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تنفي ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من خبر ظهور الأسماء الخاصة بالمقبولين للتطوع على ملاك الوزارة ضمن الـ 10.000 درجة وظيفية التي تم تخصيصها للوزارة في الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 -2024-2025".



وأضافت: "سيتم إجراء قرعة علنية ويتم نشر أسماء المقبولين ضمن موقع وزارة الدفاع والمنصات الخاصة بها".