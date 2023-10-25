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الصحة الفلسطينية: 7000 مريض وجريح يواجهون خطر الموت في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن "مستشفياتنا مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها".

وأضاف: "نطالب بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري والآن 7000 مريض وجريح في مستشفيات القطاع يواجهون خطر الموت".


وتابع: أن "مستشفيات القطاع تحولت إلى مساكن لإيواء النازحين".

وفي الوقت نفسه أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): أنه تم إعادة توطين ما يقرب من 600 ألف نازح في المراكز التابعة لهذه الوكالة في غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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