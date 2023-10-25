إسرائيل تجلي 19 ألفا من سكان كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت إجلاء 19 ألفا من سكان كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق، خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان، بعد التوترات العنيفة على الحدود مع حزب الله، والتي شملت إطلاق نار متبادل بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

وشهدت منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات عسكرية عنيفة بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يجري إطلاق صواريخ وقذائف هاون بشكل مستر من الأراضي اللبنانية على مواقع إسرائيلية، وبدورها ترد تل أبيب لتستهدف المواقع العسكرية لحزب الله وللجيش اللبناني منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى.