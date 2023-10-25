المتحدث باسم حركة “فتح”: العالم يعيش انحدارا في قيم العدالة الإنسانية نتيجة سلوك إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبدالفتاح دولة”، أن العالم يعيش انحدارا في قيم العدالة الإنسانية نتيجة سلوك إسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية “، أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى كشف عن حقيقة العالم الذي يتعامل مع الملفات الدولية من خلال سياسية ازدواجية المعايير.

وأشار إلى أن جميع قادة العالم الغربي اليوم تقف بجانب إسرائيل وتعتمد الرواية الإسرائيلية في سردها للأحداث، متجاهلين آلام الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني من بطل الاحتلال الإسرائيلي.