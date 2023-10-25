مدير مستشفى الأقصى: الوضع الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار.. ونعاني نقص الأسرَّة للمرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير مستشفى الأقصى في قطاع غزة “إياد الجبري”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد مراحله الأخيرة جراء القصف المستمر والمتواصل على المنشآت المدنية، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية “، أن مستشفى الأقصى يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والغذائية والدوائية لمعالجة المرضى والجرحى.

وطالب جميع الجهات المعنية والمجتمع الدولي بالضغط من أجل إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة بشكل فوري.