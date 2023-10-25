رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستستمر في النضال من أجل حرية فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء أن ماليزيا ستستمر في النضال من أجل حرية فلسطين رغم تهديدات دول أخرى.

وقال أنور حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية - إن ماليزيا ما زالت قوية في دعم قضية الفلسطينيين لأن هذا النضال مسئولية يجب القيام بها، مضيفا " أن هناك نوابا أوروبيون اقترحوا توقيع عقوبات على ماليزيا" ، على حد تعبيره.

وأكد أنور أنه لن ينحني أمام تهديدات الدول الأخرى طالما أن لديه ثقة الشعب بصفته رئيس الحكومة.

وسبق أن كشف أنور خلال كلمته في تجمع "ماليزيا تقف مع فلسطين" أمس - أنه تلقى تهديدات بسبب دعم ماليزيا لقضية فلسطين، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق و يترك الأمور لشرطة ماليزيا.

وفي سياق متصل كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء، أنه تعرض للتهديد من قبل بعض البرلمانيين الأوروبيين؛ بعد أن تحدث عن حقوق الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

كد رئيس الوزراء الماليزي وفقًا لما أوردته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية على موقعها الإلكتروني أنه "لن يخاف من هذه التهديدات"؛ إلا أنه لم يكشف عن هويات هؤلاء البرلمانيين أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أصدرت تصريحات تهديدية ضده.

قال، "إنه سيصدر بيانًا واضحًا بشأن هذا الأمر في وقت لاحق".. مشيرًا إلى أن "التهديدات جاءت على شكل تصريحات، أحدها صدر مباشرة من نواب أوروبيين لم يذكر أسماءهم".

أضاف إبراهيم "أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة له، لدينا عمل لنقوم به وسنواصل القيام به، علينا أن نعبر عن وجهات النظر من ماليزيا"، مؤكدًا أنه “ليس قلقًا على سلامته”، معربًا عن ثقته "في قوة الشرطة الماليزية للتعامل مع التهديدات الأمنية المحلية".

من جانبها .. أكدت الشرطة الماليزية تعزيز تأمين رئيس الوزراء .. موضحة أن هذه التهديدات قد تكون مرتبطة أيضًا بمسائل اقتصادية وتجارية.