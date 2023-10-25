حصيلة ضحايا غزة ترتفع إلى 6546 شهيدا و17439 مصابا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 6546 شهيدا منهم 2704 طفلا و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 آخرين منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث باسم الصحة في غزة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الإحصائيات تظهر أن 65% من ضحايا الأسبوع الجاري كانت في جنوب قطاع غزة والتي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وأكدت الصحة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 756 شهيدا منهم 344 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1142 بجراح مختلفة.

كما أكدت ارتكاب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهداء وما زال ضعف هذا العدد تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن صحة غزة تلقت 1600 بلاغا عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

وقصف سلاح الجوي الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة أعمدة الدخان تتصاعد في منطقة بمخيم الشاطئ غربي غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب قناة الغد، من قطاع غزة بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة بارود، الذي يقع قرب مسجد الأبيض في مخيم الشاطي غرب مدينة غزة.

و إن نحو 5 أشخاص قد استشهدوا في استهداف منزل العائلة الفلسطينية في مخيم الشاطي، إضافة إلى سقوط شهداء آخرين مع امتداد القصف إلى منطقتي القرار والسطر الغربي، حيث استشهد نحو 5 آخرين في استهداف منزلين.

ويتعرض المدنيون لقصف إسرائيلي متواصل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي للرد على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.