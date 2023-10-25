الرئيس التركي يلغي زيارته لإسرائيل بسبب حربها غير الإنسانية على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها "غير الإنسانية" على قطاع غزة.

ودعا الرئيس التركي، في كلمة ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، حسب "رويترز".

وقال: "كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت".

وأضاف: "كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف".

وتابع الرئيس التركي: "لن تجدون أي دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللاإنسانية"، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتعاون من أجل تحقيق السلام الدائم.

وفي سياق متصل طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة لإسرائيل في حال استمرار المجازر في قطاع غزة

وأكد البرلمان الليبي في بيان له ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه "حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية"، مشيرًا إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.

وحث البيان على عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار.