حماس تطلق صاروخًا من غزة على إيلات بجنوب إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة حماس، إنها أطلقت صاروخًا، اليوم الأربعاء، باتجاه منتجع إيلات بجنوب إسرائيل على بعد نحو 220 كيلومترا من قطاع غزة، وإن الصاروخ وقع في منطقة نائية.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط خسائر، فيما يبدو أنه الهجوم الفلسطيني الصاروخي الأطول مدى في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب إيلات

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب إيلات.

كما أطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار في منطقة الكرمل بالشمال، اليوم الأربعاء، محذرا من احتمال سقوط صواريخ أو طائرات مسيرة لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وتقع منطقة الكرمل قرب مدينة حيفا الساحلية على بعد نحو 145 كيلومترا من قطاع غزة. وتقع أيضا على بعد 42 كيلومترا من الحدود مع لبنان التي تتبادل إسرائيل إطلاق النار عبرها مع حزب الله.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 6546 شهيدا منهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 آخرين منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.