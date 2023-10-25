البرلمان اللبيي: طرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورًا، داعيًا إلى وقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

وأكد البرلمان الليبي في بيان له ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه "حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية"، مشيرًا إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.

وحث البيان على عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار.

وفي سياق متصل دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يتحرك فورا للضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار الذي تفرضه على القطاع.

وحذرالملك عبدالله الثاني ، خلال استقباله اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من استمرار الحرب على قطاع غزة الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.

وجدد العاهل الأردني ، خلال اللقاء الذى جرى بقصر الحسينية بعمان ، رفضه لأية محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة..محذرا في الوقت ذاته من خطورة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة .. ومؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية دور فرنسا في دعم مساعي العمل تجاه أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين..حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني اليوم.

وبحث العاهل الأردني والرئيس الفرنسي الجهود الممكنة دوليا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.