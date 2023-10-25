العاهل الأردني لماكرون: الحرب على غزة يجب أن تتوقف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى، وعلى العالم أن يتحرك فورا بهذا الاتجاه.

وبحث مع الرئيس الفرنسي الجهود الممكنة دوليا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحذر الملك عبد الله في اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، من استمرار الحرب على قطاع غزة، الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورا للضغط على إسرائيل لوقف الحرب وحماية المدنيين وكسر الحصار عن القطاع.

وجدد الملك التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أكد رفضه لأية محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة.

وشدد على أهمية دور فرنسا في دعم مساعي العمل تجاه أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وغادر الرئيس الفرنسي المملكة اليوم الأربعاء.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، في عدد من البلدات بمنطقة غلاف غزة.