البرلمان اللبيي: وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء بوقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة لإسرائيل في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

وأعلن البرلمان الليبي في بيان له، عن رفض تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع، مشيرًا إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية.

ودعا البرلمان الليبي، لعقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن استشهاد 5 فلسطينيين ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر إلى أكثر من 100 شهيد.

وأكدت الوزارة في بيان لها استشهاد 4 مواطنين برصاص وصورايخ الجيش الإسرائيلي بينهم 3 في جنين وواحد في قلقيلية شمال الضفة الغربية، فيما استشهد الخامس في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس.

وبمقتل الخمسة ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ السابع من الشهر الجاري في الضفة الغربية إلى أكثر من 100، قضوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أو خلال اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن غارة بطائرة مسيرة على مخيم جنين للاجئين المكتظ بالسكان.

وجاء في بيان الجيش أن "إرهابيين مسلحين أطلقوا النار وألقوا عبوات ناسفة على قوات الأمن الإسرائيلية" في المخيم، وأن قواته أطلقت النار أيضا على "مسلحين" في بلدة برقين القريبة واعتقلت شخصين.