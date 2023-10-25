الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ٥٥ لشقق سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، كما شملت القرعة تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك لأكثر من ١٤٠ أسرة من سكان جزيرة الوراق، ممن اختاروا وحدات سكنية بديلة أو قطع أراضٍ سكنية، حيث شملت القرعة التعريف بأرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة وكذا بيانات قطع الأراضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

وقال المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، إن قرعة اليوم هي القرعة الـ٥٥ والتي أتاحت للمرة الأولى قطع أراضٍ سكنية بجانب محور الوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفقاً للاشتراطات، وأنه تم التعامل حتى الآن على ملفات أكثر من ٢٦٠٠ أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة بخلاف قطع الأراضي السكنية.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن القرعة بدأت بالوحدات السكنية البديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، ثم تلا ذلك الاقتراع على الوحدات البديلة بمنطقة مطار إمبابة، ثم قطع الأراضي السكنية بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.



وقال شوقي: إن المستفيدين أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها رقم الوحدة ورقم العمارة والمدينة وكذا بالنسبة لقطع الأراضي.

وعقب إجراء القرعة، سلم المهندس أسامة شوقي، خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق بمنطقة مطار إمبابة وأكتوبر الجديدة، وذلك بعد استكمال البيانات طبقاً للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيداً للاستلام، وأن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 متراً مربعا وان قطع الأراضي التي تم توفيرها بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة بمساحات تتراوح من ١٢٠ مترا إلى ٥٠٠ متر.

ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة، عن أنه عقب الانتهاء من إجراء القرعة وتسليم خطابات التخصيص للوحدات، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقري جهازى أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنها إجراءات الاستلام.

ولفت شوقي، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى، في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التى سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العمراني الجديد "جزيرة الوراق الجديدة"، هي إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.