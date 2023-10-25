قومي المرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" في 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، والتي يتم تنفيذها برعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في 12 محافظة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس إيزيس محمود - في تصريح اليوم الأربعاء - إنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، والأقصر، والبحيرة والسويس).

وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم؛ لتحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وتابعت أن أولى فعاليات المبادرة التي ستستمر حتى 2 نوفمبر المقبل تتضمن تدريب مجموعة من الميسرات (تدريب مدربين) على كيفية إدارة دوائر الحكي، وعقد حلقات نقاش حوار الأجيال ونوادي المشاهدة ليقمن بنقل الخبرة التدريبية لميسرات آخريات في المحافظة لعقد هذه الدوائر.

وأوضحت أنه سيتم عقد دوائر حكي بالمدارس بالمحافظات المذكورة، التي تشمل خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن ، بجانب عقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية بينهن.