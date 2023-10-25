محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع محور الفشن الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل، والذي يجري تنفيذه بطول 27 كم ليربط شرق النيل بغربه.

وتابع المحافظ مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، الذي يبلغ عرضه 22 مترا، ويتكون من حارتين مروريتين بعرض7.5متر في كل اتجاه، ويشمل 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وآخر أعلى المجرى المائي للنيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكك حديد مصر "القاهرة- أسوان" الزراعي الغربي، وكوبري بحر يوسف، والأخير على الصحراوي الغربي.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن نسب ومعدلات التنفيذ في كافة مكونات وقطاعات المشروع، حيث وصلت نسبة التنفيذ في كوبرى الصحراوي الشرقي والبالغ طوله 95 متراً، إلى 97%، فيما بلغت نسب التنفيذ في كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1.1كم إلى 80%، في حين جرى تنفيذ نحو 52% في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي، وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد 880 متراً، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل إلى 53%، والتر تزيد أطوالها عن 6 كم.

و وجه المحافظ بتسريع معدلات الإنجاز وتذليل أية معوقات تواجه الأعمال بالمشروع، وتعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات المعنية من وزارتي النقل، والري، للإنتهاء من بعض الأعمال الصناعية المشتركة، واختيار أنسب الحلول فنياً، واقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بالمجاري المائية سواء الترع، أو المصارف، التي تحتاج إلى تدخلات فنية كأعمال تغطية أوغيرها.