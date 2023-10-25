وجه أبو عبيدة الحقيقي.. الاحتلال يزعم الكشف عن هوية متحدث القسام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

زعم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى حقيقة شخصية المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي أدرعي، مقطع فيديو، معلقًا: "هذا هو المدعو حذيفة كحلوت الذي يتستر وراء كنية أبو عبيدة وهو يتستر كذلك وراء كوفيته الحمراء. تمامًا مثلما تتستر حماس وراء المنشآت المدنية لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل".

وتابع أدرعي، في تغريدته على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "هو وغيره من قادة حماس يحبون التستر داخل الأنفاق ووراء النساء والأطفال، وكذلك وراء الأقنعة والظلال".

واختتم بقوله: "حذيفة كحلوت، لقد أصبحت مكشوفًا. وقد حان الوقت للكف عن التستر. فلن يسعفك ومنظمتك القناع والكوفية في إحفاء الضربات التي تتكبدونها وفي مصير من تبقى منكم".

يشار إلى أن أبو عبيدة ضمن أوائل قائمة الاغتيال الإسرائيلي نظرًا لتأثيره الإعلامي النفسي الشديد على الرأي العام. وظهر أول مرة في عام 2006، حيث أعلن نبأ أسر كتائب القسام للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وطوال تلك المدة لم يستطع الاحتلال الكشف عن هويته.