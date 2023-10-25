محافظ جنوب سيناء يثمن دعم شركات البترول للتعليم والزراعة ورياضة الهجن

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه التقى بالدكتور خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، لبحث آفاق استمرار وزيادة التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة والشركة في كافة مجالات التعاون، ودعم الشركة لكافة مدن المحافظة من منطلق المسئولية والمشاركة المجتمعية خاصة للمجتمعات البدوية.

وأوضح أنه جرى خلال اللقاء استعراض الأنشطة والأعمال الحالية والمستقبلية للشركة، لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج البترولي، وتوليد الطاقة النظيفة اللازمة من خلال دور الشركة في تشغيل الآبار، وإقامة المشروعات الزراعية التي تعتمد على الطاقة الشمسية المتجددة، وذلك في إطار التوجه نحو الحفاظ على البيئة، وبما يتجنب الآثار الجانبية السلبية للتغيرات المناخية، خاصة أن المحافظة تستهدف الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية خلال عدة سنوات .

وأكد المحافظ، على دور الشركة في دعم أولوية التعليم بالمحافظة ووديانها، إضافة إلى دعم المحافظة لاستكمال مضمار سباقات الهجن بمدن طور سيناء ونويبع، بنحو 1500 ماسورة لتوسعة المضمارين، لكي يتوافق المضمارين مع المواصفات القياسية لمضمار السباق، وذلك دعمًا للبدو والرياضات المحلية التي تعد دعمًا للقطاع السياحي.