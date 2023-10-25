شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر قيادة وشعبا تبرهن كل يوم على ثبات موقفها من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب المؤتمر برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بدور مصر التاريخي وجهد القيادة السياسية المصرية في تأمين ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر قيادة وشعب تؤكد كل يوم بما لا يدع مجالا للشك ثبات موقفها من القضية الفلسطينية وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة.

وثمن حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، فضلًا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وأوضح حزب المؤتمر، أن ما حدث من مماطلة وتأخير من الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات هو جزء من مخطط إسرائيلى يهدف إلى الضغط على مصر للقبول بتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر لم و لن تكون طرفًا في مؤامرة دولية تهدف إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه إلى الأبد.

وأكد حزب المؤتمر أن مصر تصدت لكافة المحاولات التى قامت بها إسرائيل وأعوانها، لطمس القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم وضياع حقوقهم، لافتًا أن مصر حريصة كل الحرص على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67.

وأكد حزب المؤتمر، أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجميع على قلب رجل واحد بشأن تأييد القيادة السياسية وكامل الدعم لما يراه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته للصراع الجاري والتصعيد على الأراضي الفلسطينية.