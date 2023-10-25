شكرا لقرائتكم خبر عن صالون التنسيقية يناقش اليوم جهود مصر التاريخية لنصرة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا، اليوم الأربعاء، بعنوان "مصر وفلسطين.. قيادة تاريخية لنصرة القضية ورفض مخططات التصفية والتهجير".

ويناقش الصالون تقييم الجهود المصرية لاحتواء التصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر، وكيف ساهمت قمة القاهرة للسلام بحضور أكثر من 41 قيادة حول العالم، في تعديل زاوية الرؤية الغربية للأحداث، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تصفية القضية الفلسطينية بموقف صلب وقوي تجاه مخطط تهجير أهالي غزة نحو سيناء.

ويتناول الصالون أيضا، مناقشة نظرة المنظمات الحقوقية الدولية لأحداث 7 أكتوبر، وما الذي يمكن للمنظمات الحقوقية المصرية والعربية أن تفعله لنصرة القضية الفلسطينية العادلة.

يدير الحوار خلال الصالون؛ النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.