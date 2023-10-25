مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي عسكت دور الجيش المصرى فى حماية الأمن القومى

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد حلمى، القيادى بحزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى، مؤكدا أنها جسدت رؤية قوية كما أنها تعكس دور الجيش المصرى القوى فى حماية الأمن القومي.

وأضاف" حلمي"، أن الرئيس السيسى يعلم جيدا حجم المخاطر التى تحيط بالمنطقة، والمخططات الهادفة للنيل من الأمن القومى المصرى لذلك فيتعامل معها بمهارة وحرفية سياسية، مؤكدا أن الكلمة جاءت حملت رسائل للجميع بأن جيش مصر قوى ورشيد وجاهز ومستعد دائما للحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأشار القيادى بحزب مصر أكتوبر، إلى تصريحات الرئيس السيسى بأن الجيش المصرى بقوته ومكانته هدفه حماية مصر وأمنها القومى دون تجاوز، وأنه يجب أن نستخدم القوة بتعقل ورشد وبحكمة ولا تطغى أو يكون لديك أوهام بقوتك، لافتا أن الرئيس كان واضحا كعادته وهو يحذر فيها من أوهام القوة.

وأوضح المهندس أحمد حلمى، أن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابى فى احتواء التصعيد الموجود فى غزة، وتسعى للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ومساندة المدنيين فى القطاع بالمساعدات، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع القضية الفسلطينية على أولوياتها.