حملة مواطن لدعم مصر بالخارج تشيد بموقف أساقفة الأرثوذكسية بأمريكا الشمالية

القاهرة - سامية سيد - توجهت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" فى الخارج بالشكر والتقدير لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأمريكا الشمالية وذلك على موقفهم الوطنى بالدعوة لأبناء الكنيسة بأمريكا الشمالية للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" إن هذه الدعوة الصادرة عن الآباء الأساقفة تأتى اتساقا مع الموقف الوطنى الذى تقوم به الكنيسة القبطية على مر العصور.

وأضاف مطر أن هذه الدعوة تعكس مدى الوعى بأهمية هذه الانتخابات نظرا للظروف التى تمر بالبلاد والمنطقة بل والعالم كله، حيث أن المشاركة الواسعة بها خاصة من أبناء مصر فى الخارج تعكس صورة للعالم بمدى تفاعل أبناء مصر مع قضاياهم الهامة.

ومن ناحيته توجه رأفت صليب مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالولايات المتحدة الأمريكية بالشكر للآباء الأساقفة على هذه الدعوة مؤكدا أنها سيكون لها أثر كبير فى المشهد الانتخابى المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا لما للآباء الأساقفة من مكانة فى نفوس أبناء شعب الكنيسة القبطية.