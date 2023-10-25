الخطيب حمّل فرونتسكا رسالة لغوتيريس: لوقف المجازر ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وجرى التباحث في استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وفلسطين ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وحمل الخطيب، فرونتسكا رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "لممارسة الضغوط لوقف المجازر ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات"، مثنياً على "مواقفه وجهوده في إيصال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار".

وأعرب عن اسفه "لمقتل موظفي الأمم المتحدة في فلسطين في ظل الرفض الإسرائيلي لدور الأمم المتحدة وتطبيق قراراتها"، مؤكداً أن "ما يحصل في غزة عمل إجرامي ضد الإنسانية جمعاء ينتهك العدوان الإسرائيلي خلاله كل الحرمات الإنسانية والدينية ويرتكب المجازر ضد المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال ولا يوفّر الكنائس والمساجد من إجرامه، ويستخدم أشد الأسلحة فتكاً بحق المدنيين فضلاً عن حرمانهم من الدواء والماء والكهرباء".

واعتبر أن "مجلس الأمن يمارس ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية إذ لا يجوز أن يُتهم الشعب الفلسطيني بالإرهاب في حين أن هذا الشعب يتعرّض للإبادة، لذلك نعتبر أن من يشجع العدوان على غزة ولا يدين الإرهاب الإسرائيلي هو شريك في قتل الشعب الفلسطيني".

وفي سياق منفصل، استقبل الخطيب، ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي على رأس من الحركة وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في فلسطين وغزة في ظل استمرار المجازر الصهيونية ضد المدنيين.

وأكّد الخطيب، أن "ما حصل من إنجاز تاريخي ضد الاحتلال وما يقابله من ارتكاب مجازر سيسجل في تاريخ العالم العربي والإسلامي، معتبراً ان معركة الفلسطينيين هي معركتنا والشعب الفلسطيني أهلنا وإخواننا،" مشيراً الى أن "قضية فلسطين هي قضية الأمة التي تتجاوز كل الاختلافات المذهبية والطائفية ، وباتت اليوم قضية إنسانية".