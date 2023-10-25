مفوّض الحكومة ادّعى على الموقوف بملف إطلاق النارعلى سفارة أميركا بالتمرّد ومحاولة قتل عناصر الامن العام

شهد ملف الموقوف (م.خ.) المدعى عليه باطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر ومبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، تطوّرًا قضائيًا جديدًا تمثّل بإدعاء مفوض الحكومة المعاون هاني حلمي الحجار بحقّه في ملف إطلاق النار على مبنى الامن العام بجريمتيّ التمرّد ومحاولة قتل عناصر الامن العام عمدًا، بعد أن كان الادعاء الاساسي بحقّه من قبل مفوّض الحكومة بالانابة (القاضي فادي عقيقي) قد اقتصر على جرم اطلاق النار تهديدًا، وأُحيل الادعاء الجديد على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوّان لمتابعة التحقيق و استجواب الموقوف.

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