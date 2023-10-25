أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليومي الإثنين 30 تشرين الأول، والثلاثاء 31 تشرين الأول وفق التوقيت الشتوي.

كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الشرق الأوسط" أصدرت جدول رحلاتها ليومي 30 و31 تشرين الأول وفق التوقيت الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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