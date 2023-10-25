الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة مارون الراس

قصف الجيش الإسرائيلي منزلًا في سهل بلدة مارون الراس في الجنوب للمواطن (إ.ع.) حيث اندلعت النيران بداخله، وتوجهت فرق الصليب الأحمر والجيش اللبناني للمكان لتفقده، مع توجه لفرق الإطفاء واليونيفيل لذات المكان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

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