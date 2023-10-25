أشارت بلدية زوق مكايل، إلى أنّ "رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون تسجيلًا صوتيًا يُنسب إلى رئيس بلدية زوق مكايل بخصوص مباراة كرة السلة المقرر إجراءها مساء اليوم بين نادي الرياضي بيروت ونادي بيروت فرست كلوب - بيروت، ويهمنا أن نوضح للرأي العام أن التسجيل الصوتي المتداول لا يعود لرئيس البلدية كما لا يعبر عن الوجدان الزوقي العام مع الإشارة بأن مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح يُشرع ابوابه لجميع المباريات والفرق الرياضية دون استثناء شرط التقيد بالروح الرياضية بعيدا كل البعد عن السياسة وتفاعلاتها".
ولفتت البلدية إلى أنّ "زوق مكايل تبقى منبرا للثقافة والرياضة والفن ومنصة للتعبير النزيه الحر ومدينة تعمل من اجل السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية زوق مكايل نفت تسجيلًا صوتيًا متداولًا يُنسب إلى رئيس البلدية بشأن مباراة لكرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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