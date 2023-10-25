المفاوضات بين فريقي الحرب في السودان ستستأنف في جدة برعاية أميركية - سعودية

أعلن الجيش السوداني، عنن استأناف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، طرفا الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من ستة أشهر، برعاية أميركية-سعودية في جدة".
ومنذ 15 نيسان، سقط أكثر من 9000 قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، كما ترك أكثر من 5،6 مليون سوداني منازلهم ونزحوا داخل بلادهم أو لجأوا الى دول مجاورة.
ولم تنجح حتى الآن كل محاولات الوساطة، بما فيها الأميركية-السعودية، في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب وأقصى ما توصلت اليه هو فترات وقف اطلاق نار قصيرة.
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