وصول الرئيس الفرنسي الى القاهرة للقاء نظيره المصري

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر الأربعاء، الى القاهرة حيث سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الحرب بين اسرائيل وحماس.

والتقى الرئيس الفرنسي، صباح الأربعاء، الملك الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان قبل أن يتوجه إلى القاهرة.

وتعتبر مصر وسيط رئيسي بين الفلسطينيين واسرائيل كما أنها الدولة الحدودية الوحيدة مع قطاع غزة غير اسرائيل.

وفي اليوم الـ19 من الحرب على غزة، واصل الطيران الإسرائيلي استهداف المدنيين بعد ليلة شهدت قصفا عنيفا خلّف نحو 100 ضحية، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 6546 شخصاً، و17 ألفا و500 مصاب، جُلهم من الأطفال والنساء، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وبينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع انهيار المنظومة الصحية، قدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة وروسيا مشروعي قرارين منفصلين يدعوان إلى وقف إطلاق النار، وفي المقابل عرضت الولايات المتحدة مشروع قرار يدعو فقط إلى هُدنٍ إنسانية.