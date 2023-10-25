البابا فرنسيس سيلتقي بطاركة الشرق الكاثوليك اواخر الاسبوع الجاري

أُعلن عن لقاء خاص سیجمع قداسة البابا فرنسیس مع بطاركة الشرق الكاثولیك اواخر الاسبوع الحالي، للبحث في قضایا كنسیة وفي شؤون بلدان الشرق الاوسط، وذلك بمناسبة مشاركة بطاركة الشرق الكاثوليك في السينودس المنعقد حاليا في الفاتيكان.

وامس، عقد لقاء في مجمع الكنائس الشرقیة بدعوة من عمیده نیافة الكردینال كلاودیو غودجیروتي ضم اصحاب الغبطة مع المشاركین الشرقیین في السینودس وذلك للبحث في المواضیع المتعلقة بالكنائس الشرقیة والتحدیات التي تواجھھا.

وكان بطاركة الشرق الكاثولیك قد عقدوا اجتماعا في المعھد الحبري الماروني في روما بمشاركة نیافة الكردینال ماریو غریك امین عام السینودس الذي اشار الى اهمية رسالة الكنائس الشرقية خاصة لجهة تعاونها في بلدان الشرق الاوسط وتعزيزها للحوار مع المسلمين. كما نوّه بنموذج العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين الذين يبنون اوطانهم معًا ويحافظون عليها. وكان توافق خلال اللقاء على الدور الاساسي للمسيحيين في اوطانهم وهم يتميزون بولائهم لها ويعملون على سلامها وانمائها واستقرارها. وما يعنيهم في الاولويات هو احلال السلام في الشرق الاوسط ونمو بلدانه على جميع المستويات من اجل ترقي شعوبها.

وفي اطار اللقاءات التي یعقدھا غبطة البطریرك الراعي الى جانب مشاركته في اعمال السینودس، التقى غبطته عددا من سفراء الدول لدى الكرسي الرسولي ولدى الدولة الایطالیة وبحث معھم في اوضاع لبنان والتحدیات التي یواجھھا حالیًا. كما التقى البطریرك الراعي رئیس اساقفة مرسيليا في فرنسا نیافة الكردینال جان-مارك افلین ورئیس اساقفة میلانو المطران ماريو دلبيني.

كذلك التقى غبطته قائد القوات الدولیة السابق في لبنان الجنرال ديل كول اضافة الى لقائه ظھر امس الجنرال ابانيارا القائد السابق للوحدة الايطالية العاملة في لبنان يرافقه الاب كلاوديو مانكوزي المرشد الروحي في الجيش الايطالي والذي عمل سابقا في لبنان كمرشد للوحدة الايطالية وهو يقوم حاليا بتنظيم برامج مساعدات للبنان وخاصة في الجنوب.