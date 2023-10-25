انت الان تتابع خبر خلافات آسيوية.. الإمارات تضبط قاتلاً بعد دقيقة من الجريمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إن "بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بقيام شخص من الجنسية الآسيوية بالتهجم على غرفة شخص آخر من ذات الجنسية، حيث كان يطرق باب المجني عليه بشكل غاضب يثير الشك والريبة، ما استوجب من شهود العيان الاتصال بالشرطة وتبليغ الشرطة".وأضافت، أنه "على الفور تم توجيه البلاغ إلى دورية المستجيب الأول في المنطقة، حيث وصلت إلى المكان في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة، وتم ضبط الجاني عندما هم بالخروج من غرفة المجني عليه بعد ان اعتدى عليه وأرداه قتيلاً، فتم ضبطه متلبساً في موقع الجريمة".

وتابع، أنه "بالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهم الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه بداخل غرفته وقتله بالسلاح الأبيض وحاول الهرب، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية وتم توقيفه على ذمتها".

