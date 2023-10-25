مقتل ثمانية جنود سوريين فـي غارات إسرائيلية على درعا

دمشق ـ ا.ف.ب: قتل ثمانية جنود سوريين فجر أمس في قصف جوِّي إسرائيلي استهدف عدَّة نقاط عسكرية في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري. وقال المصدر إنَّ «حوالي الساعة 1,45 فجرًا نفَّذ العدوُّ الإسرائيلي عدوانًا جوِّيًّا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا». وأسفر القصف، وفق المصدر، عن «ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية».

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