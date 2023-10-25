شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: العملية البرية لقوات الاحتلال في غزة ستسفر عن مذبحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستحول القتال إلى مذبحة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في الدوحة أن من يدعم تصرفات إسرائيل بحجة التضامن معها هم "شركاء في جرائمها".

الاحتلال يواصل المجازر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 6546 جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ 19 يومًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين الشهداء 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنًا إضافة إلى إصابة 17 ألفا و439 مواطنا بجراح مختلفة منذ السابع من الشهر الجاري.

44 مجزرة في ساعات

واتهمت الوزارة جيش الاحتلال بارتكاب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 756 شهيدًا منهم 344 طفلاً إضافة إلى إصابة 1142 مواطنا بجراح مختلفة".

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهداء ومازال ضعف ذلك تحت الأنقاض".

وأضافت "تلقينا 1600 بلاغ عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض".