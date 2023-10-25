قصف إسرائيلي يطول مطار حلب

ياسر رشاد - القاهرة - طال قصف جوي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطار حلب الدولي في شمال سوريا للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب وزارة النقل السورية "استُهدف مدرج مطار حلب نفسه الذي تم استهدافه في الغارة السابقة قبل ثلاثة أيام"، مضيفا: "كان المطار على وشك أن يستكمل إصلاحاته ويصبح جاهزاً لبرمجة الرحلات، لكنه خرج مرة أخرى عن الخدمة".

وصباح اليوم، أعلنت سوريا مقتل 8 عسكريين في غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية في درعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 1.45 من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا ما أدى إلى مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات مورتر تابعة للجيش السوري ردا على إطلاق نار من الجولان.

وأمس الثلاثاء، سقطت قذائف أطلقت من الجولان السوري نحو إسرائيل في أحدث تصعيد للمواجهة الدائرة في المنطقة بين إسرائيل وحركة حماس وحلفائها.

وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق الصاروخين من سوريا قبل أن يسقطا في منطقتين مفتوحتين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأنه رد بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.

وفي رد آخر، قال الجيش إن طائراته المقاتلة قصفت بنية تحتية عسكرية ومنصات إطلاق لقذائف المورتر تابعة للجيش السوري.

وطالما استهدفت إسرائيل قواعد عسكرية وأهدافاً في سوريا، لكن منذ بدء الحرب على غزة استهدف الطيران الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وتقول إسرائيل إن المطارين يستخدمان في نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني.

ويخشى المجتمع الدولي من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، لتشمل جبهات أخرى في ظل مناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وتعرضت مواقع أمريكية في سوريا والعراق لقصف ما تسبب في إصابة 25 عسكريا أمريكيا.

ودفعت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى شرق المتوسط مبررة الخطوة برغبتها في منع أطراف أخرى من الانخراط في الحرب.