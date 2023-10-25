شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى تعكس دور الجيش الحاسم في حماية البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني تجسد رؤية قوية وثاقبة وتعكس دور الجيش الحاسم في حماية البلاد وتعزيز الأمن القومي في حماية الوطن ومصالحه الوطنية لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعى حجم المخاطر، والمخططات الهادفة للنيل من الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل، فيتعامل معها بمهارة وحنكة وجدارة سياسية مبهرة.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها ان مهمة القوات المسلحة هى الحفاظ على حدود الوطن وحماية الأمن القومى للبلاد مشيرا إلى أن الرئيس كان واضحا كعادته وهو يحذر فيها من أوهام القوة التى تتخذ قرارات يندم عليها فيما بعد فى رسالة واضحة لا تخطئها عين أى مراقب أو محلل .

وأكد فرحات أن نصر أكتوبر المجيد يذكر العالم بعظمة الجيش المصري كل عام، ويشهد على أن مصر لم ولن تفرط فى شبر من أرضها أبدا كما أنه سيظل رمزا للمصريين للعبور من المحن والأزمات إلي الأمل والنصر والعزة ويستلهمون منه قيم الشجاعة والحكمة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الحل الجذرى للقضية الفلسطينية يكمن فى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر بذلت دورا إيجابيا في احتواء التصعيد بقطاع غزة على مدار 5 جولات من الصراع طوال 20 عاما مضت.

ووجه فرحات التحيه والتقدير للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن أمن مصر وإستقرارها ، مؤكداً أن التطوير والتحديث فى منظومة التسليح لمختلف أفرع وتشكيلات القوات المسلحة يستمر وفقاً لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لوصولها لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى.