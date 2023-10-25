شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يعلن ملامج برنامجه الانتخابى ويتعهد بزيادة الأجور والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج الانتخابي تقدم بروشتة لمعالجة النقاط سالفة الذكر، من خلال إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول واستهداف الاستثمار الأجنبي لمشروعات البنية التحتية مع تعدد صور الشراكة وضرورة إجراء تعديل للتشريعات المرتبطة بالاستثمار مع توفير حلول للمنازعات مع المستثمرين عن طريق زيادة عدد التحكيم في مصر، مع حوكمة الإنفاق العام.
ويتطرق البرنامج الانتخابي الى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي ليضاهى معدلات التضخم، مع زياجة الماشات والأجور بصورة سنوية بنسبة مساوية للتضخم على الأقل وذلك باستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير.
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