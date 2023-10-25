"المنار": إطلاق صفارات الإنذار في المطلة واستهداف إسرائيلي للمنطقة المفتوحة بين كفركلا ودير ميماس

أفاد مراسل "المنار"، عن "إطلاق صفارات الرعب في مستعمرة المطلة الحدودية في القطاع الشرقي من الجنوب، والجيش الإسرائيلي يستهدف المنطقة المفتوحة بين كفركلا ودير ميماس بقذيفتين".

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