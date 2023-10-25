ماكرون بعد لقائه السيسي: المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة دون عوائق

اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الى إن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون عوائق.

وأوضح ماكرون أنه "من الضروري إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات"، وتابع قائلا إن "سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبا للمساعدة في تقديم الدعم لمستشفيات غزة، وستصل طائرة إلى مصر محملة بإمدادات أساسية".