اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الى إن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون عوائق.
وأوضح ماكرون أنه "من الضروري إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات"، وتابع قائلا إن "سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبا للمساعدة في تقديم الدعم لمستشفيات غزة، وستصل طائرة إلى مصر محملة بإمدادات أساسية".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون بعد لقائه السيسي: المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة دون عوائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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