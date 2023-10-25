الحاج حسن يدعو لمكافحة دخول الحمضيات إلى لبنان بطرق غير شرعية

توجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى كل من المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأمن الدولة المساعدة في ضبط المنتجات الزراعية التي تدخل لبنان بطريقة مهربة غير شرعية والمتواجدة في الأسواق اللبنانية سيما مع بدء الإنتاج المحلي وخصوصاً لموسم الحمضيات، لما يشكل هذا الأمر من مخاطر على القطاع الزراعي ويهدد المزارع اللبناني في لقمة عيشه وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

كما دعا الحاج حسن النقابات التي تدير أسواق الجملة في مختلف المناطق اللبنانية إلى التعاون والمساعدة في رصد المنتجات المهربة وإبلاغ المعنيين عن أماكن تواجدها.