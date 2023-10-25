استهدف الجيش الاسرائيلي بالقنابل الفسفورية منطقة المشيرفة واللبونة. كما افاد مراسل "النشرة" عن قصف اسرائيلي على طيرحرفا بقذائف في قلب البلدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي استهدف المشيرفة واللبونة بالقنابل الفوسفورية كما قصف بلدة طيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.