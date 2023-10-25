أفادت قناة "mtv" بأنّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم خرج من قاعة اجتماع اللقاء التشاوري في السراي الحكومي غاضبًا، وكان يصرخ بالقول: "يا عيب الشوم".
وكانت قد أفادت القناة بأن وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار غادرا قاعة السراي إلى سيارتهما غاضبَين، ليعود حجار لاحقًا إلى الداخل. لينضم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري لاحقاً إلى وزير الدفاع في سيارته لمحاولة حل إشكال ما حصل. إلا ان سليم عاد وغادر السراي.
كانت هذه تفاصيل خبر "MTV": وزير الدفاع غادر اجتماع اللقاء التشاوري في السراي غاضبًا وهو يقول "يا عيب الشوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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