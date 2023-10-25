زار السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو مرفأ بيروت مع وفد، وقد استقبله رئيس مجلس الإدارة مدير عام المرفأ عمر عيتاني حيث جرى عرض للواقع الحالي وإمكانات التطوير، وتبع الزيارة جولة داخل المرفأ للاطلاع على آلية وسير العمل، شملت عدة محطات كان ختامها في محطة الحاويات التي تشغلها شركة "CMA CGM".
وجدد السفير ماغرو "الدعم الفرنسي لإدارة مرفأ بيروت"، مثنيا على "الجهود الاستثنائية المبذولة منذ انفجار 4 آب، والتي اسهمت في نهوض هذا المرفق".
بدوره، مدير المرفأ عمر عيتاني شكر السفير على "الدعم الفرنسي وأطر التعاون والخبرات العملية المقدمة"، مؤكدا حرصه على تعزيزها.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسي زار مرفأ بيروت واطلع من عيتاني على آلية العمل وأكد دعم بلاده لادارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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