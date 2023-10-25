السيسي دعا الى تجنب الاجتياح البري لغزة: سيؤدي الى ضحايا مدنيين كثيرين جدا جدا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القاهرة، الى "العمل على منع اجتياح بري اسرائيلي لقطاع غزة لأنه سيؤدي الى ضحايا مدنيين كثيرين جدا جدا".

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