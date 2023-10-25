شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوّت على مقترح أمريكي وآخر روسي بشأن غزة الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيصوت في وقت لاحق من، الأربعاء، على مقترحين مختلفين قدمت الولايات المتحدة أحدهما وروسيا الآخر بخصوص التحرك إزاء الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

ويسعى البلدان إلى استصدار قرار من المجلس يتعلق بالنقص في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والكهرباء في قطاع غزة. لكن الولايات المتحدة دعت إلى فترات وقف مؤقتة فحسب لإطلاق النار؛ بهدف السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في حين تريد روسيا وقفاً إنسانياً لإطلاق النار.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، قال الثلاثاء، إن «المدنيين في قطاع غزة يتعرضون إلى هجمات عشوائية من إسرائيل»، مطالباً بوقف العنف في غزة، والإفراج فوراً عن كل الرهائن. وأوضح المندوب الروسي، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التصعيد في غزة، أن «تاريخ الشرق الأوسط يوضح أن العنف يؤدي إلى العنف»، محذراً من أن النزاع في غزة قد يؤدي إلى ابتلاع المنطقة، وهناك مخاوف من اتساع نطاقه.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا أعدت بديلاً لمشروع القرار الأمريكي بشأن الوضع في إسرائيل وغزة، مؤكداً أن روسيا لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة، لأنه لا يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن نحو ألف مواطن روسي، وأفراد عائلاتهم، باتوا محاصرين في قطاع غزة.

وأكد أن «تقويض مواقع الأماكن المقدسة في القدس، يقوّض أي سلام، وقد حذرنا لسنوات طوال أن الوضع على شفا الانفجار، وقد حدث ذلك بالفعل». ولفت إلى أن الأوضاع الحالية برهنت أنه من دون تسوية منصفة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وحل الدولتين، لن يكون هناك أي استقرار في المنطقة.

وأكد أن الموقف الروسي قائم على أن تتم عملية تفاوض متواصلة وتأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب فاسيلي نيبينزيا، بوقف العنف في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.(رويترز)