شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا عن أحداث غزة: شهدنا معايير مزدوجة صارخة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على الأحداث الأخيرة في «حرب غزة»، خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية.

وقالت: «إن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، يشعرون بالصدمة وخيبة الأمل من رد فعل العالم لفشله في إدانة مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة».

وأضافت: «شهدنا معايير مزدوجة صارخة في العالم، عندما حدث ما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقف العالم على الفور وبشكل لا لبس فيه إلى جانب إسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها، ودان الهجوم الذي وقع، لكن ما نشهده في الأسبوعين هو صمت في العالم».

وأوضحت الملكة رانيا أن «هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي توجد فيها مثل هذه المعاناة الإنسانية، والعالم لا يدعو حتى إلى وقف إطلاق النار».

وتابعت: «رأينا أمهات فلسطينيات اضطررن لكتابة أسماء أطفالهن على أيديهم؛ بسبب الاحتمالات الكبيرة لتعرضهم للقصف حتى الموت وتحول أجسادهم إلى جثث وأشلاء». وأضافت: «أريد فقط أن أذكّر العالم بأن الأمهات الفلسطينيات يحببن أطفالهن تماماً كما تحب أي أم أخرى أطفالها في العالم».

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية وصل عدد الضحايا جرّاء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 5700 فلسطيني.