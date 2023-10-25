شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الانتخابات التمهيدية للرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاراكاس - (رويترز)

أظهر أحدث إحصاء، الأربعاء، أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، فازت بسهولة في الانتخابات التمهيدية التي جرت، الأحد، بحصولها على 93 في المئة من الأصوات، لكن ترشيحها بشكل نهائي لخوض انتخابات الرئاسة ما زال محل شك.

وبعد فرز 91.3 في المئة من الأصوات، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية، أن النتائج نهائية. وأظهر الإحصاء أن النائب البرلماني السابق كارلوس بروسبيري، أقرب خصوم ماتشادو لمنافسة الرئيس نيكولاس مادورو، حصل على أربعة في المئة فقط من الأصوات.

وأكدت ماتشادو بالفعل فوزها، بعدما أظهر الفرز الأولي لنحو ربع عدد الأصوات أنها تتجه لتحقيق فوز ساحق في الاقتراع على اختيار مرشح موحد للمعارضة لخوض الانتخابات أمام مادورو.

ومن المتوقع أن يترشح الرئيس الاشتراكي، الذي يتولى السلطة منذ عشر سنوات، لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً، والمقرر إجراؤها العام المقبل.

وهددت الولايات المتحدة بالتراجع عن تخفيف العقوبات على فنزويلا، إذا فشلت حكومة مادورو في إلغاء الحظر الذي يمنع بعض شخصيات المعارضة، بما في ذلك ماتشادو، من تولي المناصب.

وفرض هذا الحظر على ماتشادو، بسبب دعمها الصريح للعقوبات المفروضة على حكومة مادورو، ما يعني أنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستتمكن من الترشح للرئاسة.

وتقول شخصيات معارضة منذ سنوات، إن الحزب الحاكم يستخدم الحظر لمساعدته على البقاء في السلطة.

وتعهدت ماتشادو (56 عاماً) بخصخصة شركة النفط الوطنية الفنزويلية إذا انتُخبت رئيسة للبلاد.