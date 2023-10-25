شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا لا تريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار في غزة.. لكنها قد تناقش «هدنة إنسانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا قد تناقش التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، لتسهيل وصول المساعدات، لكنها لا تريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار، لأنه «لن يخدم إلا مصلحة حماس».

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لجنوب غزة أثناء الليل، وسط دعوات عالمية إلى وقف القتال من أجل السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، والحيلولة دون سقوط المزيد من القتلى.

وقال المتحدث: «أي وقف شامل لإطلاق النار لن يخدم سوى حماس».

وتابع: «فترات الهدنة الإنسانية، التي تكون مؤقتة ومحدودة النطاق، يمكن أن تكون أداة تشغيلية، ومن الجلي أنها شيء يمكننا بحثه وكنا نناقشه».

وذكر المتحدث أن الحكومة لم تتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في أن هجمات «حماس» التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر «لم تحدث من فراغ»، في تصريحات أثارت رد فعل غاضباً من إسرائيل.

وقال في إشارة إلى تصريحات جوتيريش: «نحن لا نتفق مع هذا التوصيف الذي طُرح»، لكنهم لم يطالبوا باستقالته.

وتابع: «نحن واضحون في أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي مبرر لهجوم حماس».