شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: من يعادون السامية لن يحصلوا على جنسيتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأربعاء، إن قانوناً قيد الدراسة في البرلمان الألماني، سيعني أن من ارتكبوا أفعالاً معادية للسامية لن يتمكنوا أبداً من الحصول على الجنسية الألمانية.

وذكرت فيزر في بيان صدر بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور: «مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البوندستاغ بها استبعاد واضح لمعادي السامية».

وأضافت أن السلطات الألمانية «شديدة اليقظة» فيما يخص مؤيدي حركة «حماس» في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك «سيحاكم بقوة القانون الكاملة».