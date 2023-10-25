شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا.. استجواب رجل يشتبه في صلته بمنفذ هجوم بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قال ممثلو ادعاء بلجيكيون، الأربعاء، إن المحققين يستجوبون رجلاً للاشتباه في أنه على صله بالمسلح المتشدد الذي قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل هذا الشهر.

وأكد ممثلو الادعاء، أنه سيتم استجواب الرجل بشأن علاقته المحتملة بالسلاح الذي استخدمه عبد السلام الأسود، التونسي الذي رُفض طلب لجوئه وأعلن مسؤوليته عن الهجوم في مقطع مصور على الإنترنت. وقُتل الأسود، الذي عرّف نفسه بأنه عضو في تنظيم «داعش» الإرهابي، برصاص الشرطة في اليوم التالي للهجوم.

وفي وقت سابق، من هذا الأسبوع، خضع رجلان في باريس للتحقيق الرسمي للاشتباه في علاقتهما بالمهاجم.

وقال ممثلو الادعاء البلجيكيون: إن القاضي سيقرر في وقت لاحق ما إذا كان سيتم اعتقال الرجل.