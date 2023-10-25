أستاذ في العلاقات الدولية: مجلس الأمن عاجز أن يكون فعال نتيجة للإصرار الغربي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والقضاء على حماس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ العلاقات الدولية “حسن المومني”، أن مجلس الأمن عاجز عن أن يكون فعال نتيجة للخلافات بين الأعضاء.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، عبر قناة “الإخبارية”، أن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء حلف لمواجهة حركة حماس.

وأوضح أن المعايير الدولية تجاه الأزمة في قطاع غزة هي معايير مزدوجة وتخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأفاد بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة لم يعد في مقدوره أن تمتد هذه الحرب لساعة واحدة، لأن القصف الإسرائيلي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.